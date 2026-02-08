جاكس يحتضن أمسية «ذا فريدج أوبن مايك» وهوساوي

تقدّم ذا فريدج المختصة في مجال الترفيه وتنظيم العروض الفنية والحفلات حدثين في حي جاكس بالدرعية يومي الخميس والجمعة المقبلين الأول «ذا فريدج أوبن مايك» بدعم من سينهايزر وحفل حَمزة هوساوي في حفل سلسلة كونسيرت سيريز الموسم الأول.

وتمثل «ذا فريدج أوبن مايك» منصة للمواهب الصاعدة في الرياض، ويقدم الحفل الذي ينظم الخميس المقبل في بيرسونيج، بحي جاكس مجموعة من المواهب الفنية على المسرح ويقدمون أعمالهم الأصلي سواء لتجربة أغانٍ جديدة أو تقديم عروض جاهزة، في حدث مجاني للجمهور.

وفي حدث ثاني يقدم الفنان حمزة هوساوي الحفل الرئيسي لسلسلة «كونسرت سيريز» في موسمها الأول.

وقضى حمزة هوساوي قضى 15 عامًا في بناء أسلوب يمزج بين السول، اليوب والآر اند بي. لديه اكثر من33 ميلون مشاهدة عالميًا، وتعاون مع فيوتشر «Future» وكول إن دري «Cool n Dre» وميوزيك ترافل لوف «Music Travel Love» وطلال سلامة وقصي.

ويقدم الحفل الفنانة سارة الشافعي.