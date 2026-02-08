بلباو ينهض بنقاط ليفانتي

حقق فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم انتصاره الأول في 2026 ضمن الدوري الإسباني، بتخطيه ضيفه ليفانتي منقوص العدد 4ـ2 الأحد في المرحلة الـ 23.

وسجّل أهداف بلباو كلٌ من جوركا جوروسيتا «29 و34» رافعًا بذلك رصيده إلى 11 هدفًا في 31 مباراة ضمن كافة المسابقات الموسم الجاري، ونيكو سيرانو «86»، والبديل روبرت نافارو «90+9»، فيما أحرز أوناي إيلجيسابال أودوندو «81» ويون أندير أولاساغاستي «90+4» هدفي ليفانتي.

وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الأوروجوياني ألان ماتورو لنيله بطاقة حمراء «17».

ورفع بلباو الذي كسر سلسلة سلبية من سبع مباريات تواليًا في الدوري دون انتصار «تعادلان وخمس هزائم»، رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمّد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز الـ 19 ما قبل الأخير.

وتعادل إشبيلية مع ضيفه جيرونا 1ـ1، وهو التعادل الأول بين الفريقين في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما ضمن كافة المسابقات، إذ سبق أن تواجها 11 مرة، حقق خلالها إشبيلية خمسة انتصارات مقابل ستة لجيرونا.

وافتتح الجناح الفرنسي توما ليمار التسجيل للضيوف «2»، ومنح المدافع كيكي سالاس التعادل للمضيف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع «90+2».

واستمرت الإثارة في الوقت بدل الضائع، فأهدر البديل الأوروجوياني كريستيان ستواني ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة الثامنة منه «90+8» وذلك بعد دخوله بدقيقة واحدة فقط.

ورفع جيرونا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ 12، مقابل 25 نقطة لإشبيلية في المركز الـ 13.

وعاد خيتافي بثلاث نقاط ثمينة من ميدان ألافيس بانتصاره بهدفين نظيفين سجّلهما الأرجنتيني لويس فاسكيس «53» والأوروجوياني ماورو أرامباري «72 من ركلة جزاء».

ورفع خيتافي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ 11، مقابل 25 نقطة لألافيس في المركز الـ 14.