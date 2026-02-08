بايرن يقسو على هوفنهايم بخماسية

اكتسح فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم ضيفه هوفنهايم 5ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

وبعد خسارة أولى، الموسم الجاري، أمام أوجسبورج 1ـ2، ثم تعادل مع هامبورج 2ـ2، عاد بايرن لانتصاراته، ليحقق فوزًا كبيرًا على ملعبه.

وسجل الإنجليزي الدولي هاري كين هدفين في الدقيقتين 20 و45 من ركلتي جزاء، بينما أحرز الكولومبي لويس دياز ثلاثة أهداف «هاتريك»، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم 62 و89.

أما هدف هوفنهايم الوحيد، فأحرزه الكرواتي أندريه كراماريتش في الدقيقة 35.

رفع بايرن رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند، الوصيف، أما هوفنهايم فلديه 42 نقطة في المركز الثالث.