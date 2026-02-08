جاهزية الشنقيطي.. بيرجوين يقترب.. وتأهيل آل موسى

أظهرت الحصة التدريبية لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الأحد في جدة، جاهزية مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، لمواجهة الغرافة القطري، الثلاثاء ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبسبب إصابة بسيطة، استُبدِل الشنقيطي اضطراريًا بعد الشوط الأول من المواجهة مع النصر، الجمعة في الرياض ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

لكنه خاض تدريب الأحد، على ملعب النادي، وبدا جاهزًا للبدء أمام الغرافة، على ملعب «الإنماء» في جدة.

ويختتم الاتحاد استعداداته للمباراة خلال حصة تدريبية الإثنين على ملعبه، تشهد حضورًا جماهيريًا، بعدما أعلنت إدارة النادي عن السماح للمشجعين بمتابعة آخر التحضيرات قبل لقاء الفريق القطري.

في سياقٍ موازٍ، بدأ الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح الفريق، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، الأحد، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد التعافي من إصابته الأخيرة في عضلة الساق. بالتزامن، بدأ المدافع سعد آل موسى برنامجه التأهيلي اللياقي، عقِب إتمامه البرنامج العلاجي الذي أعقب خضوعه إلى عملية جراحية في موضع إصابته بمفصل القدم.

وركض بيرجوين وآل موسى على أرضية ملعب النادي، على بُعد أمتار من زملائهما وتحت إشراف طاقم الإعداد اللياقي.