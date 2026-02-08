في الرمق الأخير.. سيتي يعاقب ليفربول

حوّل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه ليفربول إلى انتصار 2ـ1 في اللحظات الأخيرة، الأحد، ضمن قمة مباريات المرحلة الـ25، من الدوري الإنجليزي الممتاز. ليواصل الفريق السماوي مطاردة أرسنال في سباق المنافسة على اللقب الموسم الجاري.

وفي مواجهة مثيرة على ملعب «أنفيلد»، تقدم المجري دومينيك سوبوسلاي لمصلحة ليفربول في الدقيقة 74، فيما تعادل بيرناردو سيلفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، ثم منح النرويجي إرلينج هالاند النقاط الثلاث للفريق السماوي، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وأصبح هذا هو أول هدف يسجله هالاند في معقل ليفربول بقميص مانشستر سيتي.

وأنهى ليفربول المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد سوبوسلاي في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال «المتصدر»، مع تبقي 13 مرحلة على نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس.