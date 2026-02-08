إفريقيا.. بيراميدز يتأهل متصدرا والترجي يصعّب المهمة

تأهل فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم «حامل اللقب» إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه الكبير 4-1 على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، اليوم الأحد، بالجولة الخامسة «قبل الأخيرة» بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبادر ريفرز يونايتد بالتسجيل عن طريق ستيفن مانيو في الدقيقة 33، غير أن بيراميدز انتفض في الشوط الثاني، حيث تعادل مصطفى فتحي للفريق المصري في الدقيقة 53، فيما أضاف زميله مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وأضاف الأردني عودة الفاخوري الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 88، فيما تكفل ناصر ماهر بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، ضمن بيراميدز صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نهضة بركان المغربي وباور دينامو الزامبي، فيما بقي ريفرز يونايتد في قاع الترتيب برصيد نقطة.

ويلتقي بيراميدز مع باور ديناموز في الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة أخرى بين نهضة بركان وضيفه ريفرز يونايتد.

وفي مباراة ثانية صعد الملعب المالي مرحلة خروج المغلوب، عقب فوزه 1ـ0 على ضيفه الترجي التونسي في المجموعة الرابعة.

ويدين الملعب المالي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه داودا كوليبالي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، فيما عجز الترجي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، ضمن الملعب المالي تصدره ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة على القمة، متفوقًا بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الترجي وبيترو أتلتيكو، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يقبع سيمبا التنزاني في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

وأصبح الترجي مطالبًا بالتعادل على الأقل بدون أهداف في لقائه الأخير بالمجموعة أمام ضيفه بيترو أتلتيكو، ليضمن صعوده لدور الثمانية، حيث سيتساوى مع منافسه بيترو أتلتيكو في رصيد 7 نقاط، ليصعد بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في مباراتي الفريقين بالمجموعة، وذلك بعد تعادله مع منافسه الأنجولي 1ـ1 في لواندا.

أما في حال التعادل 1ـ1، فسيعني هذا صعود الترجي أيضًا، حيث سيتفوق في تلك الحالة بفارق الأهداف طوال مشواره في المجموعة، غير أنه في حال انتهاء اللقاء بالتعادل 2ـ2، فسوف يصعد بيترو أتلتيكو نظرًا لتفوقه في تلك الحالة في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

أما في حال فوز أي فريق على الآخر، فيعني ذلك تأهله برفقة الملعب المالي لدور الثمانية، محتلًا المركز الثاني.