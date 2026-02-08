بونو يغيب قبل شباب الأهلي

غاب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن التدريب الجماعي مساء الأحد، قبل مواجهة فريق شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن «بونو لم يشارك في التدريب نظير خضوعه إلى جلسة علاجية في منطقة الكتف».

وخاض الفريق حصة تدريبية، مسائية، بعد وصوله صباح الأحد إلى مدينة دبي الإماراتية.

وتأهل الهلال سلفًا إلى ثُمن نهائي دوري الأبطال، بعدما كسِب مبارياته الست الماضية، وينزل ضيفًا على شباب الأهلي، الذي جمع 10 نقاط ويحتل المركز الخامس في المجموعة.