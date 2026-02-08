إنتر يحقق انتصاره الخامس تواليا

اكتسح إنتر ميلان الأول لكرة القدم مضيفه ساسولو 5ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق يان أوريل بيسيك في الدقيقة 11، ثم أضاف زميله ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 50 أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث، وبعده بثلاث دقائق سجل مانويل أكانجي الهدف الرابع، فيما اختتم لويس هنريكي الخماسية في الدقيقة 89.

ورفع إنتر ميلان، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي، رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق ثمان نقاط عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.