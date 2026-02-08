بيتيس يسقط أتلتيكو في «طيران الرياض»

فاجأ فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم مضيفه أتلتيكو مدريد وأسقطه بهدف نظيف الأحد على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وحمل هدف المواجهة الوحيد توقيع الدولي البرازيلي أنتوني الذي وصل إلى هدفه العاشر إضافة إلى ثمان تمريرات حاسمة في 28 مباراة ضمن كافة المسابقات الموسم الجاري، وذلك إثر تمريرة من الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي «28».

وتجمّد رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عند 45 نقطة من 23 مباراة في المركز الثالث الذي بات مهددًا من طرف فياريال الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

أما بيتيس فوصل إلى 38 نقطة في المركز الخامس، محققًا انتصاره الأول على «روخيبلانكوس» بعد ثلاث هزائم تواليًا أمامه ضمن كافة المسابقات.