رونالدو والمشروع الرياضي

ـ كما جرت العادة حينما تكون هناك قضية طرفها النصر أو أحد نجومه، يكون هناك بعض من الآلة الإعلامية الذين يحاولون تسخير طرحهم لمصلحة فريقهم ويظهرون أن همهم مصلحة الرياضة بشكل عام، وغالبًا هذه الفئة لديها استعداد تطرح عكس ما كانت تطرحه تمامًا حتى لو كان ما طرحته منذ ساعات !!!

ـ هم يعلمون أنَّ الوسط الرياضي لا يملك ذاكرة سمكة، لكن لديهم استعداد للتضليل في أي شيء، وليكون طرحهم متناقضًا مع طرحهم السابق، وهذا ما تعوّدناه من غالبيتهم.

ـ اليوم لدينا قضية هي حديث العالم كله، والمتمثلة في عدم مشاركة رونالدو في مباراتي النصر أمام الرياض والاتحاد، وقبل الدخول في صلب الموضوع يجب أن تعي هذه الآلة الإعلامية والعالم كله أنه لا يوجد أحد فوق مشروعنا الرياضي مهما كان اسمه، ولو شعر النصراويون أو غيرهم من أي ميول لو 1 % فقط أنَّ هناك من يحاول مجرد المحاولة للنيل من مشروعنا الرياضي فليثق الجميع أنهم لن يسكتوا وسيقفون ضده كائنًا من كان، المشروع الرياضي السعودي ظهر ليبقى وسيحقق أهدافه بحول الله شاء من شاء وأبى من أبى.

ـ بعض من لديهم جزء من أفكار هذه الآلة الإعلامية أخذوا الموضوع لجانب آخر يمس المشروع الرياضي السعودي للأسف الشديد وحتى غياب جيسوس عن المؤتمرات الصحفية وكذلك اللاعبين جعلوه مادة دسمة لأطروحاتهم.

ـ الغريب أنَّ بعض هؤلاء هم الذين كانوا يلمحون منذ قرابة موسمين ونصف بعد خسارة النصر نهائي كأس الملك أمام الهلال أنَّ دموع رونالدو غالية وسيتم تعويضه، وليت الأمر كذلك فقد وصل بهم الأمر أن سمّى بعضهم الدوري بدوري جورجينا في إشارة إلى أنَّ النصر سيحقق الدوري، واستمر هذا الأمر هذا الموسم حينما أطلق بعضهم أنَّ هذا دوري رضاوة رونالدو، مستدلين بأن جدول الدوري سهل للنصر، رغم أن أصعب جدول للفرق المنافسة هو جدول النصر الذي يجعله يلعب 5 مباريات قوية في ظرف 3 أسابيع «الاتفاق والأهلي والقادسية والهلال والشباب»، وما يؤكد ذلك هو أنَّ النصر خسر 11 نقطة من أصل 15 في هذه المباريات.

ـ لم يكن هذا طرح بعض من في الآلة الإعلامية بل وصل حتى لرئيس أحد الأندية الذي أكد أنَّ النصر مستفيد من الجدول وشخص شبه محسوب على أحد الأندية يقول الهدف هو أن يحقق رونالدو 1000 هدف خلصوه وانتهينا.



ـ يا ترى ماذا نسمي هذه الأطروحات!؟

وإذا عزلنا حديث أحد الرؤساء والشخص شبه المحسوب على أحد الأندية، فماذا نسمي الأطروحات الإعلامية التي كانت تشير بين وقت وآخر أنَّ الدوري سيحققه النصر لإرضاء رونالدو!؟



ـ المصيبة الكبرى أنَّ بعض من يدافع عن المشروع الرياضي ويحاولون دس السم بالعسل بخصوص رونالدو وجيسوس هم أنفسهم الذين تحدثوا عن أنَّ الدوري هو دوري رضاوة رونالدو، والبعض الآخر تحدث عن دوري جورجينا وباقي التلميحات التي لا أساس لها من الصحة.



ـ ما تقدمه هذه الفئة هي ذات ما كان تقدمه فئة من تناقضات من حيث المبدأ حينما حاربوا محمد العويس قبل أن ينتقل من الأهلي للهلال، وهو ذات المبدأ الذي كان مع بلنتيات سالم الدوري وإضاعتها مع المنتخب بقولهم أي لاعب يضيع بينما مع الهلال حينما أضاع ركلة جزاء جنَّ جنونهم وانتقدوا سالم بشكل كبير جدًّا.



ـ كريستيانو رونالدو قال ذات مرة «أنا برتغالي وانتمائي للمملكة العربية السعودية»، وهو أكثر لاعب أجنبي يدافع عن دورينا لدرجة دخل مع الإعلام الفرنسي في معركة إعلامية حينما قال الدوري السعودي أقوى من الدوري الفرنسي، وهو من سهَّل علينا نقل بعض من حضارتنا وثقافتنا للعالم من خلال ما يقدمه عن المملكة العربية السعودية عبر حساباته في السوشال ميديا أو تصاريحه.



ـ ما يقدمه رونالدو في تغريدة واحدة يتجاوز ما يقدمه كثير من هؤلاء خلال مشوارهم.



ـ إن ما يحدث لرونالدو من بعض أفكار هذه الآلة الإعلامية ومن خلال خبرة في أطروحاتهم يهدف فقط لحرب النصر كما كانوا يفعلون مع حمد الله حينما كان يلعب في النصر وبعدها اختفت أموره عن الإعلام، رغم أنه لعب للاتحاد والهلال والشباب لدرجة بعضنا ظن أنه غادر الدوري، وكذلك الحال مع بيتروس.



ـ هم يريدون محاربة النصر والمشكلة يقولون ما يهمنا النصر.