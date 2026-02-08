رابطة الحكام تعتمد اتحادات الربط التقني

اعتمد مجلس إدارة الرابطة السعودية للحكام أربعة اتحادات رياضية «السلة، السباحة، اليد، والطائرة» لتطبيق برنامج التحوّل التقني للاتحادات الرياضية، بهدف الربط التقني لمنظومات التحكيم، وتكاملها مع أنظمة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة مرعي العواجي، ومشاركة أعضاء المجلس، وقدم العواجي، في بداية الاجتماع، شكره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لدعمها المستمر ومتابعتها لاحتياجات الرابطة، للمساهمة في تعزيز مسيرة التطوير.

واستعرض المجلس أبرز منجزات المرحلة الماضية، إلى جانب إنهاء إعداد استراتيجية الرابطة للعامين المقبلين، بما يضمن المساهمة في تطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءتها.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها العمل على إبرام اتفاقية تعاون مع جمعية الإدارة الرياضية، لتنظيم المشاركات العلمية والمحاضرات، والمساهمة في حضور المؤتمرات والندوات، لتعزيز الشراكات والعلاقات المؤسسية.