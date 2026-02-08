وعكة تحرم الأهلي من هوساوي

بقِيَ زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم في جدة، التي غادرها زملاؤه صباح الأحد في اتجاه أبو ظبي لخوض مباراة الوحدة الإماراتي، الإثنين ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، شكا هوساوي من وعكة صحية قبل سفر البعثة الأهلاوية إلى العاصمة الإماراتية بساعات معدودة، وأوصى طبيب النادي باستبعاده من البعثة المغادرة وإبقائه في جدة.

بذلك، لن يخوض الظهير الأيسر المباراة التي يستضيفها ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية.

ويغيب عن اللقاء ذاته التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، بسبب الإصابة.

وتأهل فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله بالفعل إلى ثُمن نهائي البطولة، التي يحمل لقبها، نظيره جمعه 13 نقطة من الجولات الست الماضية.