فرحة السيتي

2026.02.08 | 11:43 pm
احتفل لاعبو فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم فرحًا بالفوز على ليفربول خلال مواجهتهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد (وكالات)
