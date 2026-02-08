جيسوس يرهن بقاءه بـ«الدون»

رهن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تجديد عقده ببقاء مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الأصفر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب لن يفتح باب الحديث عن عقده، الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، قبل معرفة الصورة الكاملة لمستقبل القائد البرتغالي.

وتقاطعت هذه المستجدات مع ما نشرته وسائل إعلام عالمية وبرتغالية، بأن النجم البرتغالي الذي غاب عن مواجهتي الرياض والاتحاد، يعيش حالة من الاستياء بسبب عدم إبرام إدارة النصر صفقات نوعية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، على العكس من الغريم الهلال الذي عزّز صفوفه بعدة أسماء بارزة.

وكان مصدر سابق ذكر لـ«الرياضية» أن جيسوس لا يُتوقع أن يُجدد عقده، في ظل الظروف الحالية، التي يصعب فيها تلبية طلباته الفنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن جيسوس انتظر حسم صفقتين كان قد طلب التعاقد معهما منذ بداية يناير الماضي، إلا أن الأمر لم يتم.

ومنذ انضمامه إلى الأصفر الصيف الماضي قاد جيسوس 30 مباراة كسب 24 منها وتعادل في واحدة مقابل 5 هزائم، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.