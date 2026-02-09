سان جيرمان يسترد الصدارة بخماسية مارسيليا

رد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم اعتباره من مارسيليا ضيفه وغريمه التقليدي، بعدما كسبه بخماسية نظيفة الأحد على ملعب «بارك دي برانس» في باريس ضمن ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي، مستردًا صدارة جدول الترتيب.

وتناوب عثمان ديمبيلي «12 و37» والأرجنتيني فاكوندو ميدينا «64 بالخطأ في مرمى فريقه» والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «66» والكوري الجنوبي كانج-إن لي «74» على تسجيل أهداف سان جيرمان الذي ثأر لخسارته الأولى في الدوري الموسم الجاري عندما سقط أمام الفريق الجنوبي 0-1 في 22 سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة عشية حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في غياب أبرز نجومه وقتها ديمبيلي وديزيريه دويه والبرتغالي جواو نيفيش وبرادلي باركولا بسبب الإصابة.

وجدد سان جيرمان تفوقه على مارسيليا بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح الشهر الماضي خلال نهائي مسابقة كأس الأبطال المحلية في الكويت.

وهو الفوز السابع تواليًا لباريس سان جيرمان في الدوري والسادس عشر الموسم الجاري ليرفع رصيده إلى 51 نقطة مستعيدًا الصدارة بفارق نقطتين أمام لنس الفائز على رين 3-1 السبت، فيما مني مارسيليا بخسارته السادسة الموسم الجاري فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الرابع.