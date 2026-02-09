الريال يضيق الخناق على برشلونة

أبقى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم على فارق النقطة الواحدة بينه وبين غريمه المتصدر برشلونة بعدما تغلب على مضيفه فالنسيا 2-0 في ملعب «ميستايا» ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، الأحد.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة، بينما بقي فالنسيا عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

وشهدت المواجهة مشاركة الإنجيلزي ألكساندر أرنولد مع ريال مدريد بعد فترة غياب بداعي الإصابة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، انتظر الفريق العاصمي حتى الدقيقة 61 ليفتتح له ألفارو كاريراس التسجيل عند الدقيقة 61 قبل أن يطلق الفرنسي كيليان مبابي رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض عند الدقيقة 90+ 1.