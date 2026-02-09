سان جيرمان يستعرض

اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا بخماسية نظيفة، مستعرضًا قوته خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في باريس في قمة مباريات الدوري الفرنسي، الأحد (وكالات)