أمام الوحدة.. الأهلي يبحث عن الانتصار الأول

حل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفًا على الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بعد فترة من التذبذب على الصعيد المحلي، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي، متأخرًا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر شباب الأهلي.

وعلى الصعيد القاري، حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة، وفي حال الفوز الإثنين يسجل الوحدة رقمًا قياسيًّا جديدًا على هذا الصعيد.

بدوره، يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، ولا تزال آماله في المنافسة على اللقب قائمة، إذ يفصله ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

وعلى الرغم من أنَّ الفريق لم يحقق أي فوز في مواجهتيه السابقتين أمام الوحدة، فإن نتائجه خارج أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه بسبع مباريات وتعادل واحد تمنحه ثقة كبيرة بقدرته على الخروج بنتيجة إيجابية.

وكان الوحدة فاز في الجولة الأولى على الاتحاد 2ـ1 في أبو ظبي، ثم تعادل في الجولة الثانية مع تراكتور 0ـ0 في تبريز، وفاز في الجولة الثالثة على الدحيل 3ـ1 في أبو ظبي، وفاز في الجولة الرابعة على ناساف 2ـ1 في قرشي، وفاز في الجولة الخامسة على السد 3ـ1 في أبو ظبي، وخسر في الجولة السادسة أمام الغرافة 0ـ1 في الريان.

في المقابل، تغلب الأهلي في الجولة الأولى على ناساف الأوزبكي 4ـ2 في جدة، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الدحيل 2ـ2 في الدوحة، وفاز في الجولة الثالثة على الغرافة 4ـ0 في جدة، وفاز في الجولة الرابعة على السد 2ـ1 في الدوحة، وخسر في الجولة الخامسة أمام الشارقة 0ـ1 في جدة، وفاز في الجولة السادسة على الشرطة 5ـ0 في بغداد.