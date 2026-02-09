الهلال يهدد طموحات شباب الأهلي

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا على شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل الهلال اللقاء بسجل مثالي بعد فوزه في مبارياته الست الأولى، وضمانه العبور المبكر إلى ثمن النهائي، مع رغبة واضحة في الحفاظ على هيمنته القارية وأرقامه المتصاعدة محليًا وآسيويًا.

وتأتي المباراة في وقت يعيش فيه الهلال أفضل فتراته مع الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي أثنى على أداء لاعبيه بعد الانتصار العريض على الأخدود بسداسية في دوري روشن السعودي خلال الجولة الـ 21، مؤكدًا أن الفريق ينظر للبطولة الآسيوية بأهمية كبيرة، وأنه يعمل خلال الجولتين المتبقيتين على الوصول لأعلى جاهزية ممكنة قبل الأدوار الإقصائية.

ويدخل الهلال المواجهة مكتمل الصفوف باستثناء غياب الفرنسي كريم بنزيما لعدم أهليته، مع إمكانية الاعتماد على بقية الأسماء الجديدة.

وعلى الجانب الآخر، يخوض شباب الأهلي مهمة صعبة أمام فريق لم يخسر في آخر 20 مباراة بدور المجموعات في رقم قياسي آسيوي.

ويحتل الفريق الإماراتي المركز الخامس بـ10 نقاط، متقدمًا بنقطة واحدة عن الاتحاد السعودي، ويحتاج لنتيجة إيجابية مع اشتداد المنافسة.

ويعاني شباب الأهلي من غيابات مؤثرة أبرزها استمرار غياب الإيراني سردار أزمون، وشكوك حول جاهزية كارتابيا وتوماس ليما، على الرغم من انتعاشته المحلية بفوزه الكبير على الشارقة 4ـ1.