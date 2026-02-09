«الزراعية» تستقبل الخيول العالمية

تستقبل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، الخيل المشاركة من خارج السعودية في «كأس السعودية» المقررة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض يومي 13 و14 فبراير الجاري، لاستكمال إجراءات الفسح بعد الانتهاء من الإجراءات المحجرية.

ووفق بيان الأثنين ، تواصل الشركة أعمالها خلال فترة السباقات بتنفيذ الفحوصات الصحية للخيول المشاركة، بما في ذلك تطبيق إجراءات الأمن الحيوي، إضافة إلى إعداد شهادات عودة الخيول وتسليمها للمُلّاك، ومرافقتها من مواقع الحجر إلى المنافذ، استعدادًا لاستكمال إجراءات مغادرتها بعد انتهاء مشاركاتها.

من جانب آخر، يستعد الخيال السعودي عادل الفريدي مع المهر Very Connected للمشاركة في الحدث العالمي الكبير بجانب الفرسان اليابانيين داخل ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.