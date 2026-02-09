علوان ضربة جديدة قبل المونديال

تعرّض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم لصفعة جديدة على بعد أشهر من مشاركته الأولى في كأس العالم 2026، المقررة في أمريكا، المكسيك، وكندا، وذلك بعد إصابة نجمه علي علوان، لاعب السيلية القطري، التي ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وأصيب المهاجم صاحب الـ25 عامًا بكاحله خلال مشاركته مع فريقه القطري، ضد الغرافة في الدوري، الأحد الماضي، ليخرج على حمالة بعد أن عجز عن السير على قدمه.

وعقب المباراة، أعلن ناديه السيلية عن إصابته في بيان رسمي عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» جاء فيه: «أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل وسيجري اللاعب عملية جراحية لتثبيت ودعم الأربطة المصابة، وقد تستغرق مدة العلاج ثلاثة أشهر قبل العودة للملعب».

من جهته، كتب علوان في حسابه على منصة «إنستجرام» :«سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا».

ويُعد علوان الذي انتقل أخيرًا من الكرمة العراقي إلى السيلية، من أبرز لاعبيّ منتخب «النشامى» ومن ركائز خط الهجوم، إذ تُوج أخيرًا بلقب هداف كأس العرب 2025، برصيد 6 أهداف، ولعب دورًا بارزًا في قيادة منتخب بلاده نحو حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وزادت إصابة علوان من محن فريق المدرب المغربي جمال سلامي، بعد أن انضم إلى قائمة المصابين التي تضم الهداف البارز يزن نعيمات، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال الفوز على العراق 1ـ0 في دور الثمانية من كأس العرب الأخيرة.

وحلّ الأردن في المجموعة العاشرة في كأس العالم إلى جانب الأرجنتين، الجزائر، والنمسا.

ويلعب المنتخب الأردني مع النمسا 16 يونيو في سان فرانسيسكو، ثم الجزائر في المدينة نفسها في 22، قبل ملاقاة الأرجنتين بطلة العالم في دالاس 27 من الشهر ذاته.