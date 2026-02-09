الرويلي يقود القادسية وزاخو

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الإثنين، تكليف طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم عبد الهادي الرويلي، لإدارة المواجهة المرتقبة بين القادسية الكويتي، وزاخو العراقي، المقررة مساء الثلاثاء.

المباراة يستضيفها ملعب محمد الحمد في نادي القادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة الحاسمة من دوري أبطال الخليج للأندية.

ويضم طاقم التحكيم إلى جانب الرويلي يوسف عارف مساعدًا أول، وزاهي الشمري، مساعدًا ثانيًا، في حين يتولى محمد المزيد مهام الحكم الرابع.

وجرى إسناد إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لمشاري الشمري بمساعدة فيصل عيد.