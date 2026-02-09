كومباني: تحطيم الأرقام لا يهمني

أوضح البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أن تركيزه الأساسي منصب على حسم لقب الدوري المحلي، وليس الركض وراء الأرقام القياسية، عقب الفوز العريض، السبت الماضي، على هوفنهايم بنتيجة 5ـ1، في «البوندسليجا».

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 79 هدفًا في 21 مباراة فقط، ليصبح على بعد خطوات من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النادي «101 هدف في موسم 1972ـ1971، لكن كومباني أكد أن تحطيم الأرقام القياسية ليس أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي.

ويستهدف المدرب البلجيكي تأمين الصدارة التي يبتعد بها بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند قبل 13 جولة من النهاية.

وشهدت المباراة حضورًا لافتًا للكولومبي لويس دياز، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» للمرة الأولى بقميص بايرن ميونيخ، كما تسبب في ركلتي جزاء نفذهما بنجاح القناص الإنجليزي هاري كين، ليرفع الأخير رصيده إلى 24 هدفًا في صدارة الهدافين.

ومن جهته، أثنى ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، على تأثير دياز الكبير منذ قدومه من ليفربول الصيف الماضي، قائلًا: «لويس دياز هو من صنع الفارق، كان مفتاح المباراة، وأحدث تأثيرًا هائلًا في ليفربول مع فريق كان ناجحًا للغاية بالفعل، وهو يواصل ذلك هُنا بسلاسة مع البايرن، هو لاعب يلعب بشكل مذهل من خلال القلب والشغف والالتزام».