إنزاجي وسوزا.. الآسيوية الصراع السادس

يواجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي باولو سوزا نظيره في شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة السادسة في تاريخهما.

والتقى الثنائي في منافسات الدوري الإيطالي في 5 مباريات، تبادل فيها الطرفان السيطرة، إذ فازت فرق إنزاجي في مباراتين، كما انتصر سوزا مرتين، وانتهى لقاء واحد بالتعادل.

بدأت المواجهات عندما كان إنزاجي يقود لاتسيو، وسوزا يدرب فيورنتينا.

في موسم 2015ـ2016، حقق سوزا فوزًا كبيرًا 4ـ2 على لاتسيو في الجولة الـ 38، لكن إنزاجي رد سريعًا في موسم 2016ـ2017 بفوز لاتسيو 3ـ1 في الدور الأول، قبل أن يعود فيورنتينا ويفوز 3ـ2 في الدور الثاني «الجولة الـ 36».

بعد انقطاع من 2017 حتى 2023، عادا لمواجهة بعضهما عندما انتقل سوزا لتدريب ساليرنيتانا في الكالتشيو وتعادل مع إنتر ميلان «بقيادة إنزاجي» 1ـ1 في الجولة الـ 29.

وسيطر الإنتر في الموسم التالي «2023ـ2024» وفاز برباعية نظيفة.

ولم يدم بقاء سوزا طويلًا مع ساليرنيتانا بسبب النتائج المتواضعة، فغادر قبل نهاية 2023 متجهًا إلى الإمارات لقيادة شباب الأهلي. أما إنزاجي، فقد استمر مع الإنتر حتى نهاية موسم 2024ـ2025، قبل أن ينتقل إلى الهلال ليبدأ تحديًا جديدًا في الدوري السعودي والمنافسات الآسيوية.