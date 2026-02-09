الأهلي والوحدة.. 3 مواجهات وهداف مشترك

يبرز البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا بين قائمة الأسماء التي مثلت فريق الأهلي الأول لكرة القدم والوحدة الإماراتي قبل مباراتهما، الإثنين، في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة على أرض الأخير.

ولعب سوزا مع الأهلي موسم 2017ـ2018، قبل أن يمثل فريق الوحدة خلال موسم 2018ـ2019.

وحظيت صفقة توقيع الأهلي مع ليوناردو في صيف 2017 بمرحلة شد وجذب، حيث وصل اللاعب أولًا إلى جدة لكنه لم يوقع على العقد النهائي، بسبب خلاف على الراتب، ليعود من جديد إلى أوروبا إلى نادي بارتيزان، قبل أن تنجح المفاوضات بعد ذلك، ويرتدي البرازيلي قميص القطب الجداوي رسميًا في أغسطس 2017.

ولم يفز ليوناردو بأي بطولة مع الأهلي، إلا أنه سجل 11 هدفًا وصنع 7 في 23 مباراة بجميع المسابقات.

وفي صيف 2018، أنهت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي حينها، ارتباطها معه بتوقيع مخالصة مالية، انتقل بعدها في صفقة تعاقد حر إلى الوحدة الإماراتي.

وتألق ليوناردو بشكل لافت مع الوحدة في موسم 2018ـ2019، ليسجل 28 هدفًا ويصنع 13 في 36 مباراة مع الفريق الإماراتي بمختلف البطولات المحلية والقارية.

وكان ليوناردو أحد أفضل لاعبي الوحدة في تلك الفترة، بعد أن سجل أهدافًا حاسمة في بطولة الدوري الإماراتي والسوبر ودوري أبطال آسيا، كما توج بلقب كأس السوبر الإماراتي مع الفريق عام 2018 بعد التفوق في النهائي على العين.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه ليوناردو مع الوحدة، إلا أن اللاعب البرازيلي غادر صفوف الفريق بشكل مفاجئ صيف 2019، بعد أن فسخ العقد من طرف واحد، وانتقل إلى فريق شباب الأهلي، قبل أن يعود إلى البرازيل 2020 ويرتدي قميص أكثر من فريق محلي هناك حتى اعتزاله عام 2024.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين الطرفين في البطولة القارية، التقيا 3 مرات، فاز الوحدة مرة بنتيجة 2ـ1، ضمن مرحلة المجموعات في آسيا عام 2008، كما انتهى اللقاء الآخر في المجموعات بنتيجة 0ـ0.

وحسم التعادل 1ـ1 آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2020.