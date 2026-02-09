بيريز: كاديلاك يقارع كبار «فورمولا 1»

كشف المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فريق كاديلاك، الوجه الجديد في بطولة ​العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، الإثنين، عن أمله بتقديم مستويات جيدة، ومساعدة الفريق في الظهور الأول.

وقال بيريز صاحب الـ36 عامًا، قبل أن تكشف كاديلاك عن سيارتها لموسم 2026: «نحن بالتأكيد لا نفكر بهذه الطريقة احتلال المركز الأخير، ليس مع مستوى الاستثمار الذي تم ضخه بالفريق، سنشعر بخيبة أمل كبيرة بالتأكيد عند احتلال المركز الأخير في الموسم الأول لنا، ندرك أننا لن نفوز باللقب بالتأكيد، لكننا نريد تحقيق تقدم كبير والتفوق على بعض الفرق».

وغاب بيريز عن المنافسات العام ⁠الماضي بعد انفصاله عن فريق رد بول في نهاية 2024، لكنه أكد أن كاديلاك شعرت برغبة في إعادته، مضيفًا :«هذا الفريق ضم أشخاصًا من جميع الفرق التي عملت معها تقريبًا، أعتقد أن هذا الفريق بهذه الهيكلة، يملك القدرة على قطع شوط طويل في هذه الرياضة، سيصبح أحد الفرق ​المهمة للغاية في مستقبل فورمولا 1».

وفاز السائق المكسيكي وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس، وكلاهما يتمتع بخبرة كبيرة، بالعديد من السباقات ويعرفان جيدًا حلبات السباقات حول العالم، وكلاهما يشعر أن أمامه شيئًا يسعى لتحقيقه.

ويخوض الفريق المدعوم من «جنرال موتورز» أول سباق له في أستراليا 8 مارس المقبل بمحركات فيراري، وضم الكثير من عناصر الفرق المنافسة منذ أن أصبح الفريق 11 في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1».

ويتولى الإيطالي كارلو باسيتي، مهمة مهندس سباقات ‍بيريز في كاديلاك، بعدما سبق لهما العمل ‍معًا في فريق ريسنج بوينت والمعروف حاليًا باسم أستون مارتن.