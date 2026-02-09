ألمانيا تبعد الرجل البرونزي

قرر الجهاز الفني للفريق الألماني للبياثلون، الإثنين، استبعاد اللاعب يوستوس ستريلو من المشاركة في سباق فردي الرجال لمسافة 20 كم المقرر، الثلاثاء، في أولمبياد ميلانو ـ كورتينا الشتوي 2026.

وتعد هذه خطوة مفاجئة، بعدما أسهم ستريلو في تحقيق الميدالية البرونزية لألمانيا في سباق التتابع المختلط، الأحد.

وعلى الرغم من نجاح ستريلو لكن هذا الأداء لم يكن كافيًا لضمان مكانه في السباقات الفردية، وفقًا لما أعلنه الفريق.

ووقع اختيار الفريق الألماني على فيليب ناوات، ليكون ضمن القائمة المشاركة في سباق الثلاثاء.

وينضم ناوات إلى كل من فيليب هورن، وديفيد زوبيل، ولوكاس فراتشر، الذين تم اختيارهم لتمثيل ألمانيا في هذا التحدي الأولمبي المرتقب في أنترسيلفا، المدينة الإيطالية.