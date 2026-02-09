إنزاجي يستدعي 3 من درجة الشباب

استدعى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، 3 من لاعبي درجة الشباب لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، على ملعب راشد في مدينة دبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبيّن مصدر خاص بـ«الرياضية» أن المدرب الإيطالي ضم ريان الغامدي، الظهير الأيمن، وسعد المطيري، الظهير الأيسر، والجناح عبد الله الزيد.

ويوجد مع البعثة الهلالية في دبي من الأجانب المغربي ياسين بونو، الفرنسيون ماتيو باتوييه، سايمون بوابري، محمد ميتي، ثيو هرنانديز، إضافة إلى الإسباني بابلو ماري، التركي يوسف أشتيشيك، البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي سافيتش، البرازيلي مالكوم فيليبي، والأوروجوياني داروين نونيز.

وخاض الفريق حصة تدريبية، مسائية، بعد وصوله صباح الأحد إلى مدينة دبي الإماراتية.

وتأهل الهلال سلفًا إلى ثُمن نهائي دوري الأبطال، بعدما كسِب مبارياته الست الماضية، وينزل ضيفًا على شباب الأهلي، الذي جمع 10 نقاط ويحتل المركز الخامس.