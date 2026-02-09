قبل أركاداج.. جيسوس يستعين بـ 7

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، سبعة عناصر من قائمة فريق تحت 21 عامًا للمشاركة في التدريب، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن المدرب البرتغالي قرر بعد حضوره مباراة النصر أمام الوحدة في دوري «جوي»، الأحد، التي كسبها الأصفر 5ـ0 استدعاء السباعي العراقي حيدر عبد الكريم، راكان الغامدي، عواد أمان، سعد حقوي، عبد الملك الجابر، عبد الرحمن العتيبي، ومبارك البو عينين لتدريبات الفريق الأول.

وأوضح المصدر أن البرتغالي جيسوس سيحدد القائمة النهائية المغادرة إلى تركمانستان، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أركاداج على ملعب أشجابات في عشق أباد بدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 الأربعاء، عقب التدريبات الجماعية مساء الإثنين.

وتغادر بعثة فريق النصر إلى تركمانستان على طائرة خاصة.

وتأهل النصر إلى دور الستة عشر، عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات دون أي خسارة أو تعادل.