الشباب يسترد حمد الله أمام النهضة

يتقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، قائمة الأسماء المشاركة أمام النهضة العماني، الثلاثاء، على ملعب السيب، ضمن دوري أبطال الخليج، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وفضل الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب النادي العاصمي، إراحة المهاجم المغربي في مباراة فريقه الأخيرة أمام الخلود، السبت الماضي، من أجل منحه مزيدًا من الجاهزية.

والتحق المهاجم، البالغ 35 عامًا بالتدريبات الجماعية، الأربعاء الماضي، عقب إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي إثر تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية خلال مباراة الريان، 23 ديسمبر الماضي، ضمن دور المجموعات.

ووضع الجهاز الفني خطة من أجل عودة المهاجم المغربي إلى المباريات تحوطًا من تجدد الإصابة على أن يشارك في جزء من مواجهة النهضة، ليطوي غياب استمر نحو 48 يومًا.

وينتظر أن يشهد اللقاء وجود الثلاثي فواز الصقور وعلي البليهي وهارون كمارا في القائمة بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



ويفتقد الشباب في المباراة البلجيكي يانيك كاراسكو الموقوف لتراكم البطاقات، والبرازيلي كارلوس جونيور بسبب طلب الجهاز الطبي منحه مزيدًا من الراحة.

ويحتل الشباب المركز الأخير في سلم الترتيب بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الريان القطري والنهضة العماني المتصدرين ونقطه عن تضامن حضرموت بنقطة واحدة.