تخفيض 5 ملايين منتج في رمضان

أصدرت وزارة التجارة 1.987 ترخيصًا للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في مختلف مناطق السعودية، ضمن موسم «تخفيضات رمضان» الذي انطلق في 13 شعبان الجاري، ويستمر حتى بعد عيد الفطر، ويشمل السلع والمنتجات الرمضانية ومستلزمات العيد.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن تراخيص التخفيضات شملت أكثر من 5 ملايين منتج من مختلف السلع، من أبرزها: المواد الغذائية والاستهلاكية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والعطور ومستحضرات التجميل، والملبوسات والأزياء، إضافةً إلى سلع أخرى متنوعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز وفرة السلع في الأسواق، وتوفير الخيارات المناسبة للمستهلكين خلال موسم رمضان، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.

وبيّنت أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات باستخدام كاميرا الهاتف المحمول، حيث تظهر جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات، بما في ذلك نوع التخفيض ونسبته ومدته، إضافةً إلى بيانات المنشأة الأساسية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في مختلف المناطق، للتحقق من نظامية التخفيضات والتزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات المعتمدة.