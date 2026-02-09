الرئيسية / الصورة .. قصة

انطلاق المصارعة

2026.02.09 | 03:42 pm
انطلقت منافسات بطولة السعودية للمصارعة الرومانية للبراعيم تحت 12 عامًا، الإثنين، بصالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (المركز الإعلامي ـ اتحاد المصارعة)
