انطلاق المصارعة

انطلقت منافسات بطولة السعودية للمصارعة الرومانية للبراعيم تحت 12 عامًا، الإثنين، بصالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (المركز الإعلامي ـ اتحاد المصارعة)