تحدّ مستمر

واصل 500 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة منافسات بطولة آسيا لدراجات الطريق والدراجات البارالمبية 2026 في القصيم، وتختتم البطولة الجمعة المقبل (المركز الإعلامي ـ اتحاد الدراجات)