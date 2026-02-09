تحدّ مستمر

الرئيسية / الصورة .. قصة

2026.02.09 | 03:44 pm
واصل 500 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة منافسات بطولة آسيا لدراجات الطريق والدراجات البارالمبية 2026 في القصيم، وتختتم البطولة الجمعة المقبل (المركز الإعلامي ـ اتحاد الدراجات)
