الشطرنج السريع.. فيروزا ولازافيك أول المتأهلين

تأهل علي رضا فيروزا، ودينيس لازافيك، إلى منافسات الشطرنج السريع، في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

ويمثّل فيروزا فريق «Falcons»، بينما يلعب لازافيك لفريق «Shifters».

وتُعد جولة أبطال الشطرنج «CCT» سلسلة بطولات شطرنج سريعة تنظمها Chess.com بين عامي 2025ـ2026. وبدأت الجولة 2 سبتمبر 2025 وتنتهي 27 مايو 2026.

وتتضمن الجولة ثلاث بطولات شطرنج عبر الإنترنت، والتي ستحدد 12 لاعبًا مؤهلًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وتنطلق منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الجديدة، في السادس من يوليو المقبل، وتستمر حتى 23 أغسطس 2026.

يُذكر أن النسخة الماضية من البطولة العالمية الإلكترونية التي تحتضنها الرياض، العاصمة السعودية، سجلّت الظهور الأول للعبة الشطرنج إلكترونيًا، وتوّج باللقب النرويجي ماجنوس كارلسن، بطل العالم في الشطرنج السريع، وبطل العالم في الشطرنج الخاطف.