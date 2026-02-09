«الأخضر» يجتمع مع لاعبي النصر

عقد الجهاز الفني المساعد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، اجتماعًا مع لاعبي النصر المرشحين للانضمام إلى صفوف الأخضر في كأس العالم 2026 خلال زيارتهم لمقر الاتحاد السعودي، وفق بيان أصدره الأخير، الإثنين.

وذكر مصدر خاص بـ« الرياضية»،أن الاجتماع حضره اللاعبون سعد الناصر،سالم النجدي،علي الحسن، عبدالإله العمري ،أيمن يحيى،عبدالله الحمدان، عبدالله الخيبري، نواف بوشل ، و عبدالرحمن غريب.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين، حيث ستشهد الفترة المقبلة عقد اجتماعات مماثلة مع لاعبي الأندية المرشحين في الهلال، والشباب، والرياض، والتعاون، والخلود.

وجاء الاجتماع بهدف التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، والتركيز الكامل على التعليمات الفنية، إلى جانب الالتزام بالبرامج الغذائية والصحية المعتمدة، والاطلاع على الأرقام البدنية للاعبين ومناقشتها مع كل لاعب، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية.

وأشار الجهاز الفني المساعد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بشكل أكبر، مؤكدًا أن الالتزام بالتفاصيل اليومية يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

ووضعت قرعة كأس العالم 2026 الأخضر ضمن المجموعة الثامنة إلى جوار إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

ويبدأ المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مشواره المونديالي بمواجهة أوروجواي 15 يونيو، ثم يلتقي إسبانيا 21 من الشهر، وأخيرًا الرأس الأخضر في الـ 26 منه.