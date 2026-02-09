يانج بويز يتعاقد مع فاليري

أعلن نادي يانج بويز السويسري، الإثنين، تعاقده مع التونسي يان فاليري، لاعبًا للفريق الأول، على سبيل الإعارة، قادمًا من شيفيلد وينزداي الإنجليزي.

ويمتد عقد فاليري صاحب الـ 26 عامًا، مع يانج بويز لمدة ستة أشهر، من دون خيار الشراء، وفق ما أفاده النادي السويسري عبر موقعه الرسمي.

ولعب فاليري الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، 20 مباراة مع المنتخب التونسي، وشارك لاعبًا أساسيًا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة المنظمة في المغرب، والتي وتوج بها منتخب السنغال.

ومن المتوقع أيضًا مشاركة فاليري مع منتخب «نسور قرطاج» في بطولة كأس العالم 2026، التي تحتضنها أمريكا، كندا، والمكسيك.

وسبق لفاليري اللعب في صفوف ساوثهامبتون، وبرمنجهام الإنجليزيين وأنجيه الفرنسي.