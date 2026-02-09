برشلونة يعلن استقالة لابورتا

أعلن برشلونة الإسباني، الإثنين، استقالة خوان لابورتا، من منصب رئيس مجلس إدارة النادي الكاتالوني، وذلك من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يومًا، حتى موعد الانتخابات المقرر 15 مارس المقبل.

واستقال لابورتا، الذي ‌تولى ⁠منصبه ​مارس 2021، بعد فوزه بنسبة 54 في المئة من الأصوات، بعد ما يقرب من خمسة أعوام في منصبه، وفقًا للنظام الأساسي للنادي.

ويتولى رافا يوستي، نائبه، مهام الرئيس خلال الأشهر الثلاثة والنصف المقبلة.

ويهدف لابورتا إلى استعادة منصبه ⁠عبر الانتخابات، والعودة إلى منصبه في الأول من يوليو المقبل، إذ يبدو مرشحًا بقوة للفوز على منافسه فيكتور فونت.

وأكد كل من شابييه بيلاجوانا، المدير التنفيذي السابق للنادي، ومارك سيريا، الاقتصادي الذي يخوض انتخابات برشلونة للمرة الأولى، عزمهما الترشح.

ويحق لنحو مئة ألف عضو في برشلونة بلغوا السن القانونية، ولديهم عضوية لمدة ​عام على الأقل التصويت.

وأوضح برشلونة أن الانتخابات ستُجرى مرة أخرى في عدة ⁠أماكن، وهو قرار يهدف إلى زيادة نسبة المشاركة، وستكون مراكز الاقتراع موجودة في مرافق النادي، وفي العواصم الإقليمية الكاتالونية الأخرى، جيرونا وتاراجونا ولييدا، وفي أندورا لا بيا.

وأشار النادي إلى أن التصويت بالبريد لن يُسمح به، على الرغم من طلبات المرشحين، مبينًا في بيان :«تم تطبيق هذا الإجراء بشكل استثنائي في انتخابات 2021 بسبب جائحة كوفيد 19».

وصوت أكثر من 20 ألفًا من أصل ‌55 ألف عضو شاركوا في انتخابات 2021 عن طريق البريد.