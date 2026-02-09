ماذا تعرف عن «مدلل تركمانستان» قبل مواجهة النصر؟

تأسس نادي أركاداج رسميًا في أبريل 2023، بالتزامن مع إنشاء مدينة جديدة تحمل الاسم نفسه جنوب تركمانستان.

جاء التأسيس عقب اجتماع لمسؤولي حكومة المحافظة بهدف إنشاء فريق يمثل المنطقة ويشارك في المنافسات المحلية والقارية لكرة القدم.

بسبب حداثة تأسيسه ودعمه الواضح من الجهات الرسمية، واجه النادي انتقادات حادة من جماهير الأندية المنافسة داخل تركمانستان، التي وصفته بـ«الفريق المدلل»، معتبرة أنه يحظى بدعم استثنائي من مختلف الجهات.

مع انطلاق الفريق في المنافسات، تولى في البداية فلاديمير بايراموف منصب المدير الفني بعقد لمدة عام، كما تم الكشف عن شعار النادي الذي يتضمن صورة حصان أخال تيكي، الرمز الشهير في تركمانستان.

سرعان ما برز أركاداج كأقوى أندية الكرة التركمانية حاليًا، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو 3.15 مليون يورو، ويضم عدة لاعبين دوليين يمثلون منتخب تركمانستان الأول، مثل المدافع ميكان صابروف، وشريكه في قلب الدفاع جويكميرات أناجوليو، ولاعب الوسط ميرزا بيكنازاروف، والمهاجم ألتميورات أننادوردييف.

كما يبرز في صفوفه هداف الدوري المحلي بيجينش أكماميدوف، الذي سجل 16 هدفًا في الموسم الماضي وحصل على إشادة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمستوياته المتميزة.

ويقود الفريق فنيًا حاليًا المدرب المحلي روسين «روفشان» موهادو، صاحب الخبرة الواسعة، حيث سبق له تدريب منتخب تركمانستان ونادي أهال وعدة أندية محلية أخرى، ما يمنحه كفاءة كبيرة في المسابقات المحلية والقارية.

في دوري أبطال آسيا 2 «دوري أبطال آسيا الثاني»، تأهل أركاداج إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط «فوز واحد، 4 تعادلات، خسارة واحدة»، خلف المتصدر الأهلي القطري «10 نقاط».

حسم التأهل بفوز صعب على الخالدية البحريني في الجولة الأخيرة.

منذ تأسيسه فاز بالدوري التركماني 3 مرات متتالية، وكأس تركمانستان 3 مرات، والسوبر التركماني مرتين، وكأس الاتحاد التركماني مرة واحدة، ليجمع 9 ألقاب محلية في غضون 3 أعوام فقط.

وفي 2025 أضاف لقبًا قاريًا تاريخيًا بفوزه بكأس التحدي الآسيوي بعد تغلبه في النهائي على برياه خان ريتش سفاي ريينج الكمبودي بنتيجة 2ـ1 بعد التمديد.

يرأس النادي حاليًا أرسلانميرات أمانو، اللاعب الدولي التركماني السابق الذي مثل منتخب بلاده من 2009 حتى 2024.