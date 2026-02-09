ديميرال انتظار وهوساوي يعود

يجري التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اختبارات طبية خلال اليومين المقبلين من أجل تحديد إمكانية مشاركته أمام الشباب، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن عودة الظهير الأيسر زكريا هوساوي إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين أمام الشباب بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي منعته من مرافقة النادي الجداوي إلى أبو ظبي للمشاركة أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وتعرض المدافع التركي إلى إصابة عضلية، في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الـ 17 وتغيّب على إثرها عن مواجهات نيوم والاتفاق والهلال والحزم والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الهلال، ونقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني.