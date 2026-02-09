النصر يحصل على 3 ملايين من دوران

أوضح مصدر خاص بـ«الرياضية»، أن إدارة نادي النصر حصلت على مليونين و700 ألف يورو نظير إعارة الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف المصدر ذاته عن أن دوران اتفق مع إدارة فنربخشة التركي الصيف الماضي على تحويل راتبه حتى يونيو المقبل والبالغ 10 ملايين دولار إلى إدارة النصر دفعة واحدة على أن يدفعها الأخير للاعب شهريًا في إجراءات متعلقة بالضرائب.

وكان النصر تعاقد مع دوران يناير 2025، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وفي صيف العام ذاته أعاره إلى فنربخشة لمدة موسمٍ واحدٍ قبل أن ينتقل، الإثنين، إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي بنظام الإعارة.

ولعِب المهاجم المولود عام 2003، 18 مباراةً مع النصر، وأحرز 12 هدفًا، ويمتدُّ عقده مع النادي العاصمي حتى صيف 2030.

وبات زينيت، المحطة السادسة في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي لفت الأنظار إليه بشدة خلال تجربته مع نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وبدأت شهرة دوران كـ«بديل سوبر» في موسم 2024ـ2025 مع أستون فيلا، حيث سجل 6 أهداف على الرغم من مشاركته أساسيًا في مباراة واحدة فقط، ما دفع النادي الإنجليزي لتجديد عقده حتى عام 2030. لكن بعد ثلاثة أشهر فقط، انتقل المهاجم الكولومبي لمزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

ومع بداية الموسم الجاري، تمت إعارته إلى نادي فنربخشة التركي وسجل خمسة أهداف في 21 مباراة، قبل أن تبدأ محطته الجديدة في الدوري الروسي.

وبدأ دوران مسيرته مع نادي إنفيجادو الكولومبي، ومنه انتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.