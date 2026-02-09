الرياض يقيل كارينيو بعد 8 هزائم

أنهت إدارة نادي الرياض علاقتها مع الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريقها الأول لكرة القدم، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الإثنين.

وقاد كارينيو فريق الرياض في 12 مواجهة دورية لم يحقق الانتصار في أي منها، وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات.

وعين كارينيو في منصبه منتصف نوفمبر الماضي، بعد إقالة الإسباني خافيير كاييخا.

وقاد كاييخا فريق الرياض في 9 مواجهات، 7 في دوري «روشن» واثنتين في كأس الملك، فاز في 3، وخسر 5، وتعادل في مباراة واحدة.

وعرف كارينيو الدوري السعودي عبر بوابة النصر موسم 2012، حين أشرف على 58 مباراة وقاد الفريق إلى الفوز بلقبي الدوري وكأس ولي العهد، قبل أن تتم إقالته.

في عام 2017، انضم إلى الشباب وتولى تدريبه في 22 مباراة، ثم عاد في 2018 إلى النصر ليقود 9 مباريات فقط، قبل إقالته بسبب النتائج السيئة.

في 2019، تولى مسؤولية تدريب الوحدة لمدة 26 مباراة، إلا أنه لم يتم تجديد عقده.

بعد ذلك عاد إلى بلاده ليدرب مونتيفيديو واندررز، ومع ذلك عاد إلى السعودية في موسم 2023 مع الحزم، حيث أشرف على 19 مباراة قبل إقالته من منصبه.

وفي 2024، انضم مرة أخرى إلى الوحدة ليقود 23 مباراة، لكن عقده لم يُجدد بعد إعلان هبوط الفريق رسميًا إلى دوري «يلو».