مارتينيز: أعرف الاتحاد.. والدوري أهم

وصف بيدرو مارتينيز، مدرب فريق الغرافة الأول لكرة القدم، منافسه الاتحاد بالخصم القوي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال في المؤتمر الصحافي، الإثنين: «ستكون مباراة جيدة أمام خصم قوي وطموحاته واضحة في هذه المنافسة وبالنسبة للاعبي فريقي سيقدمون مباراة مميزة وتحقيق الفوز مع كامل احترامي لفريق الاتحاد ونتمنى تقديم مباراة تليق بالفريقين».

وأكد مدرب الغرافة أنه يعرف نقاط الضعف في منافسه الاتحاد، مشيرًا إلى معرفته بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب النادي الجداوي.

وأضاف: «لا توجد مقارنة بين منافسات الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة البطولة القارية تعتبر قصيرة بعكس الدوري الذي يعتبر طويلًا وأعرف كونسيساو جيدًا وبصمته مع الفرق التي يدربها وطريقة لعبه وأعرف نقاط الضعف كذلك في الاتحاد».

وأوضح مارتينيز أنه يفضل الدوري على المنافسة الآسيوية، مشيرًا إلى أنه حريص على إراحة اللاعبين.

وتابع:«ليس لدينا تركيز على بطولة محددة، وعند خوض منافسات آسيا وعدم جاهزية بعض اللاعبين أفضل إراحتهم للدوري الذي يعتبر أفضلية بالنسبة لنا وجميع الفرق لا تعتمد على 11 لاعبًا فقط بل على جميع اللاعبين».

ويحل الغرافة ضيفًا على الاتحاد، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات ومثلها هزائم فيما يأتي الغرافة في المركز التاسع برصيد ست نقاط من انتصارين وأربع خسائر.