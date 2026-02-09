كونسيساو: تجربة بورتو تلاحقني

أوضح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن مشاركة اللاعبين المصابين ستحدد خلال الحصة التدريبية، الإثنين، قبل مواجهة الغرافة القطري المقررة، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق ما ذكره خلال المؤتمر الصحافي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، عصر الإثنين: «اللاعبون التسعة المصابون الذين تم الإعلان عنهم ستتضح إمكانية مشاركتهم خلال التدريب».

وتابع: «أحمد شراحيلي تعرض لإصابة قبل المباراة الماضية في التدريب الأخير ولم يشارك».

وعن اللقاء قال: «مباراة مهمة في آسيا أمام فريق قوي ويملك لاعبين كبارًا ونتمنى تحقيق الانتصار».

وأكمل: «بروح الفريق الواحد وبمساندة الجماهير سيمكننا تحقيق كل ما نتمنى، وسبق أن عشت هذا الشيء مع فريق بورتو على الرغم من عدم تدعيم الفريق بلاعبين ولكن حققنا نتائج إيجابية».

وحول مشاركة اللاعبين المنضمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية علق: «حضورهم لا يقتصر فقط على هذه المباراة، فلدينا عدة مباريات في الأيام المقبلة ونسعى لإيجاد طريقة لمشاركة جميع اللاعبين من أجل تجنب الإرهاق».

وعن روزنامة المباريات: «مثل ما تحدثت بأننا سنلعب 10 مباريات خلال 25 يومًا».

وأضاف: «في مباراة النصر الخصم أجرى ثلاثة تبديلات كلهم من لاعبي المنتخب السعودي، بعكس الاتحاد الذي أشرك لاعبين شبابًا لم يخوضوا مباريات كثيرة».

وأردف: «نسبة اللياقة لدينا عالية ولكن ضغط المباريات أثر علينا مع قلة بعض المراكز ونعمل على تجاوزها في اللقاءات المقبلة».

وفيما يخص رحيل الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشة التركي: «كانتي لاعب كبير ويصنع الفارق مع الفريق ولا أريد الحديث عن الماضي، والآن يجب علينا أن نفكر كيف نعوض النقص».

ورافق الألباني ماريو مياتي ظهير الاتحاد المدرب البرتغالي في المؤتمر موضحًا أن المباراة ليست سهلة بقوله: «في آسيا جميع المباريات تعتبر قوية ومهمة».

وعن الفترة الماضية قال: «لم تكن سعيدة ولكن الآن لدينا لاعبون جدد سيساعدوننا كثيرًا».

وأكمل: «وجود الجمهور وحضورهم دافع لنا ويقدمون رسالة لنا ولكنهم يحضرون ويساندوننا والشيء ذاته لدينا كلاعبين نسعى لإسعادهم».