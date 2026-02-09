آسيويا.. الهلال يظهر بالاحتياطيين

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهة مضيفه شباب الأهلي الإماراتي، مساء الإثنين في مدينة دبي، بتشكيلٍ أغلبه من اللاعبين الاحتياطيين وثلاثة فقط من العناصر الأساسية للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، هم الفرنسي ثيو هيرنانديز، وحسان تمبكتي، ومحمد كنو.

ويضم التشكيل الفرنسي ماتيو باتوييه، حارس المرمى، والمدافعِين تمبكتي، والإسباني بابلو ماري، والتركي يوسف أكتشيتشيك، والظهير هيرنانديز، والأجنحة عبد الكريم دارسي، وسلطان مندش، والفرنسي سايمون بوابري، ومراد هوساوي، وكنو، لاعبَي الوسط، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وضَمِن الهلال التأهل إلى دور الـ 16 القاري، ويتصدر جدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد 18 نقطة إثر فوزه في كافة مبارياته الست الماضية ضمن البطولة.

وأمام شباب الأهلي، يجلس 12 لاعبًا إلى جوار إنزاجي على مقاعد الاحتياط، من بينهم المهاجم الفرنسي قادر ميتي، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، والمدافع علي لاجامي.