بعد 5 أعوام.. الأهلي المتأهل يعود إلى السلبية

تعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع مضيّفه الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبوظبي، بلا أهداف، مساء الإثنين، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مدونًا هذه النتيجة السلبية قاريًا، للمرة الأولى منذ نحو خمسة أعوام.

وعجز الفريقان عن هز الشباك بأي هدف على مدى شوطي المباراة التي خاضها كل منهما وهو ضامن الصعود سلفًا إلى دور الـ 16.

ودخل الأهلي اللقاء بثمانية لاعبين أجانب في التشكيل الأساسي، إلى جانب اثنين آخرين أشركهما خلال الشوط الثاني.

وخيّمت السلبية على مباراة قارية للأهلي، للمرة الأولى منذ تعادله من دون أهداف مع استقلال طهران الإيراني، بتاريخ 27 أبريل 2021، خلال مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا في طورها السابق قبل إضافة صفة «النخبة» إلى مسمّاها.

وبعد الاستقلال، تعادل الأهلي ثلاث مرات في البطولة بنتائج إيجابية، ثمّ عاد إلى السلبية مجددًا أمام الوحدة الإماراتي.

وخلال مشواره الحالي حقق الفريق الجدّاوي أربعة انتصارات، مقابل تعادلين، وهزيمة، غانمًا 14 نقطة.

ويتطابق معه الوحدة في كل الأرقام، لكنه يتأخر عنه ضمن جدول الترتيب بفارق الأهداف.

وبعدما تجاوز الأهلي شاغلي المراكز الأربعة الأخيرة في المجموعة بفارق يتعذر تعويضه خلال ما تبقى من منافسات المرحلة، ضمن الفريق تأهله إلى ثمن النهائي دون النظر لنتائجه سواء ضمن الجولة الجارية أو التالية.

ويصعد إلى ثمن النهائي أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مجموعتي الغرب والشرق، بينما يغادر أصحاب آخر أربعة مراكز في كل منهما.

ويتواجه الأهلي في الجولة الختامية مع شباب الأهلي الإماراتي في جدة 16 فبراير الجاري.

ويحمل الفريق لقب البطولة الذي فاز به بعد تغلبه على كاواسكي فرونتال الياباني، 3 مايو الماضي، في المباراة النهائية.