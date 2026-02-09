الشرطة يتعادل مع ناساف ويودع المنافسة

ودع فريق الشرطة العراقي الأول لكرة القدم دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر تعادله 1ـ1 مع ناساف قرشي الأوزبكستاني، الإثنين، في مدينة فيرجانا الأوزبكية، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحصل الشرطة على نقطته الثانية فقط في المجموعة، وفقد أي أملٍ في التأهل إلى دور الـ 16.

فيما بقِيَ ناساف قرشي، الذي انتهت آماله سلفًا، في المركز الـ 12 الأخير، حاصدًا نقطته الأولى.

وتقدم صاحب الأرض، على ملعب الاستقلال، بهدفٍ لمراد بيك رحماتوف، لاعب الوسط، في الدقيقة 8.

وتعادل الضيوف عبر شريف عبد الكاظم، لاعب الوسط، في الدقيقة 68.

وخسِر ناساف مبارياته الست السابقة في المجموعة، وهُزم الشرطة بخمس وتعادل في واحدة.

ودخل الفريق العراقي إلى مباراته السابعة بأمل ضعيف مرهونٍ بالفوز في الجولتين الأخيرتين، لاختتام المجموعة بسبع نقاط، والاستفادة من نتائج فرقٍ أخرى لاحتلال المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة إلى ثُمن النهائي.

لكن بتعادله مع ناساف خرج رسميًا من سباق تخطي مرحلة المجموعات.

وأدار المباراةَ في فيرجانا طاقمُ تحكيمٍ سعوديّ بقيادة خالد الطريس، حكم الساحة، ضمَّ الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا، وسامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، وشكري الحنفوش حكمًا مساعدًا للتقنية.