أحدها سعودي.. 6 فرق رفضت الهزيمة أمام الأهلي في الأبطال

استعصى على فريق الأهلي الأول لكرة القدم إسقاط ستة من منافسيه في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، سواء بطورها الحالي أو السابق الذي استحدث قبل 23 عامًا.

وعلى رأس السداسي، فريق الوحدة الإماراتي الذي تعادل معه سلبًا في أبوظبي، مساء الإثنين، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من «النخبة».

وانطلقت المسابقة القارية بمسمى دوري أبطال آسيا عام 2003، ثم دخلت في حقبة «الحقبة» بدءًا من النسخة الماضية.

وفي منافساتها، تواجه الأهلي أربع مرات مع الوحدة، ولم يستطع التغلب عليه، مكتفيًا بثلاثة تعادلات، مقابل هزيمة واحدة.

وأمام سيول الكوري الجنوبي، تعادل الأهلي مرة، وخسر أخرى في مباراتين جمعت بين الطرفين على صعيد البطولة.

وفي مواجهتين أخريين مع الكرامة السوري اكتفى الأهلي بالتعادل خلال كل منهما.

وخسر الفريق الجدّاوي في مباراته الوحيدة التي خاضها ضمن المحفل القاري أمام كل من النصر السعودي، والشارقة الإماراتي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وباستثناء الفرق الستة، حقق الأهلي انتصارًا واحدًا على الأقل أمام كل منافس التقاه في «الأبطال».

وتُوِّج الفريق بالبطولة، مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، ويخوض النسخة الجارية بصفته حامل اللقب.