أبها يعزز الصدارة بثانية الزلفي

عزز فريق أبها الأول لكرة القدم صدارته لجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتغلبه على ضيفه الزلفي بهدفين نظيفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، ضمن الجولة الـ 21، في مباراة حضرها الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، الإثنين.

وبانتصاره التاسع تواليًا رفع أبها رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، وبفارق ثماني نقاط على الدرعية الثاني، الذي فاز هو الآخر على الجندل برباعية نظيفة، الإثنين.

أما الزلفي، صاحب النتائج المتباينة خلال الجولات الخمس الماضية ما بين فوز وتعادل، فتكبد خسارته الثامنة الموسم الجاري، وتجمد عند 25 نقطة في المركز الـ 11.

سيطر أبها على مجريات الشوطين بنسبة استحواذ بلغت 67 في المئة، وبأكثر من 545 تمريرة مقابل 260 للزلفى، الذي نجح حارسه سعد الصالح في التصدي لأربع كرات، ما منحه التقييم الأعلى بين زملائه بـ 7.8، وفقًا لـ «سوفا سكور».

افتتح الجناح الهولندي سيلا سو التسجيل في الدقيقة الـ 13 عن طريق ركلة جزاء غالط بها الحارس ووضعها على يمينه، ليتربع على قمة جدول الهدافين بـ 20 بفارق هدفين عن النيجيري الدولي سيمون نوانكو مهاجم العروبة.

وفي الحصة الثانية أضاف البرازيلي مورالها، لاعب الوسط، الهدف الثاني «48»، أمن بها النقاط الثلاث، وجائزة رجل المباراة.