الاتفاق يستعيد دودا والغامدي

عاد السلوفاكي أوندريج دودا وفارس الغامدي، ثنائي فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية مساء الإثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال المقررة الجمعة، بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المباراتين الماضيتين، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وشهدت الحصة التدريبية غياب المهاجم موسى ديمبلي، بسبب شعوره بآلام في الركبة، إذ وجد في مركز التأهيل وخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف المعد البدني.

ميدانيًا، استأنف الفريق الاتفاقي تدريباته بعد الراحة التي مُنحت للاعبين يومي السبت والأحد، وفتح المدرب سعد الشهري ملف التحضيرات لمواجهة الهلال، مستهدفًا الاستفادة من الأيام الطويلة التي تسبق اللقاء.

وركّز الشهري خلال التدريب على تهيئة اللاعبين لياقيًا وفنيًا، إذ خضع اللاعبون لتدريبات لياقية في البداية، أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة وسط الملعب.