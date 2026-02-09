الدرعية يذيق الجندل الخسارة العاشرة

اكتسح فريق الدرعية الأول لكرة القدم مضيفه الجندل 4ـ0، الإثنين، في مباراتهما على ملعب جامعة الجوف ضمن الجولة الـ 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليوقِّع على انتصاره الـ 14 الموسم الجاري، ويُعزِّز مركزه خلف أبها المتصدر.

ودخل الجندل المباراة بهدف تعديل المسار بعد الخسارة الثقيلة أمام الفيصلي 2ـ4 في الجولة الماضية، لكنَّه لم ينجح في الاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، ليتكبَّد الهزيمة العاشرة الموسم الجاري، ويقترب من المناطق الخطرة.

وبسيطرةٍ ميدانيةٍ، بلغت 74%، وزَّع الدرعية أهدافه على شوطَي المباراة، وجاءت البداية عن طريق المهاجم الفرنسي جايتان لابورد من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 15، بينما سجل الجناح الكاميروني الدولي جورج كيفين نكودو الهدف الثاني «21»، وأضاف المهاجم المالي موسى ماريجا الثالث «45» من ركلةٍ جزاءٍ أيضًا، ووقَّع الإسباني أوسكار، لاعب الوسط، على الرابع «52».

ورفع الدرعية رصيده إلى 46 نقطةً في المركز الثاني خلف أبها «54»، وحافظَ على فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن العُلا الثالث، الذي تغلَّب بدوره، الإثنين، 1ـ0 على مضيفه الباطن.

أمَّا الجندل، الذي تلقَّى خسارته الرابعة بأربعة أهدافٍ، فتجمَّدت نقاطه عند 21 في المركز الـ 14 بفارق ست نقاطٍ عن أقرب مراكز الهبوط.